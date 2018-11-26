سكاكا 18 ربيع الأول 1440هـ الموافق 26 نوفمبر2018م واسأعلنت جامعة الجوف عن فتح باب التقديم على وظائف أكاديمية بدرجة أستاذ وأستاذ مشارك وأستاذ مساعد، للسعوديين والسعوديات في مقرات الجامعة بسكاكا والقريات وطبرجل، خلال الفترة من 19 /3/ 1440هـ حتى 29 /3/ 1440هـ.واشترطت الجامعة على المتقدمين أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية الثلاث انتظامًا ، ومطابقة التخصص في المراحل الدراسية الثلاث البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، ويستثنى من ذلك التخصصات التي لا تمنح درجة البكالوريوس، وألا يقل التقدير في جميع المراحل الدراسية عن جيد جدًا أو ما يعادله، والتفرغ الكامل لمدة سنة دراسية أثناء دراسة الماجستير والدكتوراه، وأن تكون المؤهلات العلمية من جامعات معترفًا بها، وأن يكون المتقدم لائقًا طبيًا، واجتياز المقابلة الشخصية.كما اشترطت أن تُرفق صورة الهوية الوطنية، والسيرة الذاتية موضحًا بها عنوان رسالتي الماجستير والدكتوراه، والخبرات العملية والعلمية بما لا يتجاوز صفحتين، وصورة من شهادة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وصورة من السجلات الأكاديمية في المراحل الثلاث، وصورة من المعادلات للوثائق من خارج المملكة، والأبحاث العلمية المنشورة للحاصلين على تقدير "جيد " في مرحلة البكالوريوس" خاص بالمتقدمين لدرجة أستاذ مساعد"، وموافقة جهة العمل أو إجازة دراسية أو استثنائية للحاصلين على الدرجة العلمية وهم على رأس العمل.وطلبت الجامعة من المتقدمين تقديم الطلب، وإرفاق المستندات المطلوبة عن طريق موقع وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الجوف قسم التوظيف من خلال الرابطhttp://vrgs.ju.edu.sa/jobsdr/ ويمكن التواصل عن طريق البريد الإلكتروني Scientificcouncil@ju.edu.sa .// انتهى //21:08ت م0296