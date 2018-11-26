إسلام آباد 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واسالتقى رئيس أركان القوات البحرية الباكستانية الأدميرال ظفر محمود عباسي اليوم قائد القوات البحرية الإماراتية اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان الذي يزور باكستان حاليًا.وبحث الجانبان خلال اللقاء، الذي جرى بمقر قيادة القوات البحرية في إسلام آباد، العلاقات الثنائية بين البلدين، وعددًا من الأمور المهنية والفنية ذات الاهتمام المشترك.وأكد الأدميرال عباسي أن باكستان تولي اهتمامًا بالغًا لعلاقاتها مع دولة الإمارات العربية المتحدة، موضحًا أن البلدين يتمتعان بتوافق الرؤى حيال القضايا الإقليمية والدولية.وأشار، وفقًا لبيان صادر عن الإدارة الإعلامية للقوات البحرية الباكستانية، أن لدى البلدين رغبةً متبادلةً في مواصلة العمل المشترك حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.من جانبه، أعرب اللواء الشيخ سعيد آل نهيان عن أمله في أن تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين المزيد من التقدم والازدهار مع مرور الوقت.// انتهى //21:12ت م0297