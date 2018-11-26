المهرة 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واسناقش وكيل أول محافظة المهرة اليمني مختار بن عويض اليوم مع وفد من الهلال الأحمر التركي تداعيات إعصار "لبان" الذي ضرب المحافظة مؤخرًا، وتسبب في أضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.ودعا الوكيل بن عويض إلى توحيد الجهود والتنسيق المستمر مع لجنة الإغاثة؛ سعيًا للوصول إلى الأهداف المنشودة.من جانبه، استعرض وفد الهلال الأحمر التركي نشاطهم في مجال الإغاثة والصحة، معبرين عن شكرهم على التسهيلات المقدمة من السلطة المحلية اليمنية.// انتهى //21:12ت م0298