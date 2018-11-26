إسلام آباد 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واسالتقى الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي اليوم في القصر الرئاسي بإسلام آباد قائد القوات البحرية الإماراتية اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان الذي يزور باكستان حاليًا.وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.وقال الرئيس الباكستاني إن بلاده تولي أهمية بالغة لعلاقاتها مع دولة الإمارات، وأنها حريصة على تعزيز العلاقات معها وتطويرها في مختلف المجالات.من جهة أخرى، منح الرئيس الباكستاني قائد القوات البحرية الإماراتية وسام "نشان الامتياز" العسكري الباكستاني، وذلك في حفل أقيم بالقصر الرئاسي في إسلام آباد بحضور رئيس أركان القوات البحرية الباكستانية الأدميرال ظفر محمود عباسي، وكبار المسؤولين العسكريين الباكستانيين.// انتهى //22:41ت م0325