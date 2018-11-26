الرياض 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واستوج معالي مدير جامعة الطائف الدكتور حسام زمان فريق جامعة نجران بكأس دوري الجامعات (ب) والميداليات الذهبية بعد فوزه على نظيره جامعة الطائف بهدف دون مقابل اليوم في المباراة النهائية للبطولة التي ينظمها ويشرف عليها الاتحاد في موسمه التاسع لبطولاته وذلك على ملعب جامعة الطائف بحضور رئيس الاتحاد الرياضي الدكتور عبدالله بن راجح البقمي ، وحصلت جامعة الطائف على المركز الثاني و الميداليات الفضية ، وحصل فريق جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل على الميداليات البرونزية بحلوله في المركز الثالث بفوزه 2-1 على فريق جامعة حفر الباطن الذي حل رابعاً .وقدم رئيس اتحاد الجامعات الدكتور عبدالله البقمي التهنئة لجامعة نجران لحصولها على اللقب ، ولبقية الفرق الحاصلة على المراكز المتقدمة ، مشيداً بالمستويات التي شهدتها البطولة منذ بدايتها وحتى المباراة النهائية التي كانت في مستوى الحدث وشهدت تنافساً قوياً بين الفريقين حتى الدقائق الأخيرة .كما قدم الدكتور البقمي شكره لمنسوبي جامعة الطائف وعلى رأسهم معالي مدير الجامعة الدكتور حسام زمان على حضوره للمباراة النهائية ، وعده داعماً للرياضة الجامعية من خلال متابعته المستمرة لفعالياتها وتقديم المقترحات لتطويرها، مؤكداً أن البطولة أظهرت العديد مِن المواهب التي ستكون دعامة قوية لرياضة الوطن في المستقبل ، متمنياً التوفيق للجميع في البطولات المقبلة .وقال :"هذا التطور التي تشهده الرياضة الجامعية يأتي بتوجيهات معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى ومتابعة معالي الدكتور عبدالرحمن العاصمي نائب الوزير وبأن تحقق الرياضة الجامعية رؤية المملكة 2030 الخاصة بممارسة الرياضة وتطوير المنافسات للوصول للعالمية.//انتهى // ‏22:43ت م0327