إسلام آباد 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واساتفقت باكستان وماليزيا على تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الدفاعية والعسكرية وبخاصة بين قواتهما الجوية.جاء ذلك خلال لقاء رئيس أركان القوات الجوية الباكستانية المارشال مجاهد أنور خان بقائد سلاح الجو الملكي الماليزي الجنرال تن سري داتو الذي يزور باكستان حاليًا.وأوضح بيان صادر عن القوات الجوية الباكستانية أن الجانبين بحثا، خلال اللقاء الذي جرى بمقر قيادة القوات الجوية في إسلام آباد، عددًا من الأمور المهنية والفنية ذات الاهتمام المشترك، كما اتفقا على بذل جهود مشتركة؛ لتعزيز التعاون الثنائي والصداقة بين القوات الجوية في البلدين.// انتهى //22:48ت م0328