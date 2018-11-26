الرياض 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واسأقامت جمعية مساعي الخيرية ، أمس ، الملتقى الأسري الرابع " لندفئهم " بحضور 34 أسرة من أسر الجمعية ، وذلك في مقرها بالرياض.وأكدت المديرة التنفيذية لجمعية مساعي عائشة العيوني أن مشروع " لندفئهم " من المشاريع الموسمية في فصل الشتاء؛ للتخفيف من معاناة الأسر، وتقدمها الجمعية بشكل سنوي لأسرها, إضافة إلى برامج المساعدات العينية والمالية التي تقدمها الجمعية بشكل دائم للمحتاجين والمستفيدين.وأوضحت أن الجمعية تعمل على رفع مستوى الأسر والأفراد، وتنمية الأسر والعمل لتحويلهم أسرًا مكتفية، مشيرة إلى أن الملتقى عبارة عن مجلس حواري توعوي مع المستفيدات عن: دور الأم في تربية الأبناء، والأم المربية، وقواعد عامة في تربية الأم لأبنائها، ونبذة عن التربية في الطفولة المبكرة، ومبدأ الصداقة مع الأبناء ، وأهمية الدعاء في التربية، ومرحلة المراهقة، وكيفية التعامل مع المراهقين، وقد قدمتها المدربة: منيرة التركي.ويأتي الملتقى ضمن سلسلة ملتقيات تقيمها الجمعية على مدار السنة؛ بهدف تقديم الدعم المعنوي للمستفيدات من خلال دورات أو مجالس حوارية؛ لتشجيعهن وتطويرهن وتقديم كل ما هو مفيد لهن، والاستماع إلى المعوقات والمشاكل التي تواجهنها، وتقديم الاستشارات التي تتناسب مع وضع كل مستفيدة، وفي نهاية كل ملتقى تُوزَّع كسوة أو سلة غذائية للأسر.وفي نهاية المجلس الحواري وزَّعت بطاقات كسوة شتاء، وبطانيات على المستفيدات.//انتهى//22:51ت م0329