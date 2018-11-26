الرياض 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واستُشارك جمعية الكشافة العربية السعودية في اجتماع رؤساء الجمعيات الكشفية الخليجية الـ 29 ، الذي يبدأ يوم غدٍ في دولة الكويت .وأوضح نائب رئيس الجمعية البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد أن الاجتماع سيناقش تطوير منظومة العمل الكشفي الخليجي المشترك من خلال برامج التأهيل القيادي ، وتبنّي برامج الابتكار في الأنشطة الكشفية الخليجية والوطنية، وتعزيز العمل الكشفي الخليجي المشترك، وتفعيل البرامج والأنشطة المتعلقة بالمراحل الكشفية المختلفة، والمشاركة في الفعاليات الكشفية الخليجية المشتركة، وتأكيد أهمية توثيق العمل الكشفي والخليجي، وتفعيل توصيات المؤتمر الكشفي العالمي بأذربيجان ، ومناقشة تفعيل الإستراتيجية الكشفية العربية من عام 2017 – 2020، ودمجها في الإستراتيجيات والخطط الكشفية الوطنية والخليجية، ومراجعة العمل الكشفي الخليجي وتقييمه وتطويره، والاستفادة من التجارب المحلية، ووسائل التواصل الاجتماعي؛ لتعزيز المشاركات الكشفية للفعاليات الخليجية.// انتهى //23:04ت م0330