بيونس آيرس 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واسوصل معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري ، للعاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس لرئاسة اجتماع المجلس الأعلى لأمناء مركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد الثقافي الإسلامي في الأرجنتين والاجتماع العادي للجمعية العمومية في الأرجنتين ، نيابة عن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس المجلس الأعلى لمركز الملك فهد الثقافي بالأرجنتين الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.وكان في استقبال معاليه لدى وصوله إلى مطار بيونس آيرس الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأرجنتين رياض بن سعود الخنيني، والقنصل السعودي بالسفارة محمد العيدان ، ومدير مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي الشيخ علي بن عوضة الشمراني .ويعقد المجلس اجتماعه السنوي لعام 2018م ، بمشاركة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأرجنتين رياض بن سعود الخنيني ، والأمين العام للمجلس الأعلى لأمناء مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي الشيخ علي بن عوضه الشمراني، وعدد من المسؤولين والمهتمين بأمور الدعوة من المملكة والأرجنتين، ومدير الجمعيات والجامعات الإسلامية بوكالة الوزارة للشؤون الإسلامية الشيخ علي الزغيبي.كما يتضمن برنامج زيارة معاليه ، افتتاح أعمال ملتقى الدعاة الأول في أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بمركز الملك الثقافي والإسلامي بمدينة بيونس آيروس ، إضافة إلى افتتاح المعرض الدائم ، إلى جانب عقد لقاءات مع مبعوثي الوزارة وقيادات العمل الإسلامي في أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي .// انتهى //23:12ت م0332