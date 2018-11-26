القاهرة 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واسحقق فريق الزمالك لكرة القدم فوزًا مستحقًا على ضيفه الجونة بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بإستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ 16 لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك إلى 32 نقطة ليواصل صدارة الدوري، بينما تجمد رصيد الجونة عند 16 نقطة في المركز الثاني عشر.// انتهى //23:37ت م0334