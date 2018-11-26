الرياض 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واسعبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الذي وقع في بلدة جالكعيو وسط الصومال، والهجوم الذي استهدف قافلة لقوات الأمن في إقليم فراه بغرب أفغانستان، وأسفرا عن سقوط قتلى وجرحى .وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي جمهوريتي أفغانستان الإسلامية والصومال الشقيقتين ، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا في الوقت نفسه وقوف المملكة إلى جانب الدول الشقيقة في محاربة الإرهاب الذي يستهدف الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم دون استثناء.// انتهى //23:48ت م0335