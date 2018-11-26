عام / مدير الدفاع المدني بحائل يرأس الاجتماع الأول لتأهيل المكاتب الهندسية الاستشارية
الاثنين 1440/3/18 هـ الموافق 2018/11/26 م واس
حائل 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واس
رأس مدير الدفاع المدني بمنطقة حائل اللواء عبدالعزيز العضاض بمكتبة اليوم الاجتماع الأول لتأهيل المكاتب الهندسية الاستشارية لتزاول أنشطتها في مجال الوقاية والحماية من الحريق .
وأوضح اللواء العضاض أن الاجتماع يسهم وبشكل مباشر في تذليل العقبات أمام المكاتب الهندسية ويرفع مستويات الأداء للارتقاء بمهامها للأفضل .
من جهته قدم النقيب محمد السحيمي لمحة عن لائحة تنظيم ممارسة الأنشطة الهندسية والفنية والمقاولات المتعلقة بالوقاية والحماية من الحريق .
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23:50ت م
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