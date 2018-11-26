حائل 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واسافتتح معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم ، اليوم ، اللقاء الأول للمعيدين والمحاضرين، الذي تنظمه وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بحضور وكيل الجامعة للتطوير الأكاديمي وخدمة المجتمع الدكتور عبدالعزيز بن رشيد العمرو ووكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور زيد بن مهلهل الشمري ووكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة حنان بنت سالم آل عامر وذلك في فندق الميلينيوم بالمدينة الجامعية .وأكد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ماجد بن محيا الحيسوني خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة حرص إدارة الجامعة على دفع عجلة الابتعاث في الجامعة لاستكمال دراسة المعيدين والمعيدات والمحاضرين والمحاضرات في المراحل العليا ، مبيناً أن وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي تعمل على عدة إجراءات لتسهيل عملية زيادة عدد الفرص للمعيدين والمحاضرين وابتعاثهم لإكمال دراستهم بدرجتي الماجستير والدكتوراه في نحو أفضل 500 جامعة ضمن تصنيف QS وشنغهاي في مختلف دول العالم.من جانبه أكد معالي مدير الجامعة أهمية حرص المعيد والمعيدة على استكمال دراستهم العليا في برامج الابتعاث، مشيرًا إلى بعض السلبيات التي قد تواجه المعيد أو المحاضر .وقال " إن جامعة حائل تحرص على ابتعاث المعيدين والمحاضرين في أرقى الجامعات العالمية ليحلوا مكان أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين من غير السعوديين " .// انتهى //23:51ت م0337