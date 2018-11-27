السيح 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واستقيم جمعية ذوي الإعاقة الخيرية بالخرج غداً دورة تدريبية عن " التعامل مع أطفال فرط الحركة وتشتت الإنتباه من رؤية تربوية " ، بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية ، وذلك في مقر مركز جدا لذوي الإعاقة بمدينة السيح.ويتناول البرنامج الذي يقدمه الدكتور فهد بن حماد التميمي العديد من المحاور التي تعنى بالتعامل التربوي المثالي مع أطفال فرط الحركة وتشتت الانتباه.مما يذكر أن مركز جذا لذوي الإعاقة بالسيح يتبنى مشروعاً مجتمعياً يعنى بذوي فرط الحركة وتشتت الانتباه ، ويعمل على توعية المجتمع ورفع مستوى ثقافته تجاه هذه الفئة الغالية ، والعمل على تقديم مختلف البرامج والخدمات لتخطي المعوقات التي تواجههم في حياتهم الاجتماعية.// انتهى //00:44ت م0340