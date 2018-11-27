بوينس آيرس 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واسفاز أنقذ فريق ديفينسا خوستيكا على تيجري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الثالثة عشر من الدوري الأرجنتيني لكرة القدم.وسجل هدفي خوستيكا اللاعب ماتياس روخاس في الدقيقة الخامسة ونيكولاس فيرنانديز في الدقيقة 81، فيما سجل لتيجري والتر مونتيلا في الدقيقة 53 .وبهذه النتيجة رفع خوستيكا رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط أمام هوراكان فيما تجمد رصيد تيجري عند 14 نقطة في المركز السابع عشر.// انتهى //04:01ت م0347