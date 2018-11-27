ريو دي جانيرو 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واستعادل فريق ساو لو مع سبورت ريسيفي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن المرحلة السابعة والثلاثين من الدوري البرازيلي لكرة القدم.وبهذه النتيجة رفع ساو باولو رصيده إلى 63 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف جريميو، فيما ارتفع رصيد سبورت ريسيفي إلى 39 نقطة في المركز الثامن عشر.وفي مباراة أخرى ضمن المرحلة ذاتها، تغلب بوتافوجو على بارانا بهدفين مقابل هدف، ليرفع بوتافوجو رصيده إلى 51 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد بارانا عند 22 نقطة في المركز الأخير.// انتهى //04:02ت م0348