بغداد 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واسأجّل مجلس النواب العراقي اليوم التصويت على إكمال الحقائب الوزارية الشاغرة في التشكيلة الوزراية التي كانت مقررة غدًا إلى الأسبوع المقبل.وأفاد بيان رسمي صادر عن البرلمان العراقي بأنه تقرر عقد جلسة التصويت على الحقائب الشاغرة يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل في حال ورود السير الذاتية للمرشحين قبل موعد يسمح للنواب بدراستها.ويأتي التأجيل بعد ساعات قليلة من إعلان سابق للبرلمان حدد فيه يوم غدٍ الثلاثاء موعدًا لجلسة التصويت على الحقائب الشاغرة.وكان البرلمان العراقي منح الثقة لحكومة عادل عبد المهدي منقوصة حيث صوت لـ14 وزيرًا فيما أرجأ التصويت على ثماني وزارات من بينها الداخلية والدفاع والتعليم العالي والعدل والعمل والتربية إلى إشعار آخر بسبب خلاف حول المرشحين.// انتهى //04:33ت م0349