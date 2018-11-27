الأمم المتحدة 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 واسأدانت الأمم المتحدة اليوم الهجومين الإرهابيين في العاصمة الصومالية مقديشو ومدينة جالكعيو وسط الصومال.وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال نيكولاس هايسوم: "إنه لا يمكن تحقيق أي أهداف سياسية مشروعة باستخدام القتل العشوائي الذي يروح ضحيته الأطفال والنساء والرجال الأبرياء"، مضيفًا أن الأمم المتحدة تقف مع شعب وحكومة الصومال في رفضهم للإرهاب.// انتهى //04:49ت م0350