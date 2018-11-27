الرياض 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين ورئيس النيجر يستعرضان آفاق التعاون وتطورات المنطقةملك البحرين وولي العهد يدشنان خط أنابيب النفط الجديد بتعاون سعودي - بحرينيولي العهد يستعرض وسلمان بن حمد ورئيس الوزراء البحريني العلاقــــات الثنائية ومجمـل تطـورات المنطقـةولي العهد مبرقاً للملك حمد: سنعمل على تحقيق مصالح بلدينا وتعزيز الأمن والاستقرارولي العهد يصل إلى مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي في مقدمة مستقبليهالجبير يبحث العلاقات الثنائية مع وزير الخارجية البحرينيالمملكة تدين وتستنكر بشدة الهجومين في الصومال وأفغانستانمركز الملك سلمان يوزع مساعدات غذائية وإيوائية في محافظتي البيضاء والجوف اليمنيتينمتحدث التحالف: الحوثي يلغم البحار.. والجهود مستمرة لمفاوضات السلامعفو رئاسي إماراتي يشمل البريطاني هيدجزاستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال واعتقال عشرات الفلسطينيين في القدسغريفيث يبحث مع الشرعية اليمنية ترتيبات مفاوضات السلاممقتل 129 امرأة بنيران الميليشيا.. والانقلابيون يوقفون تراخيص منظمات مدنيةالعراق يجمد أموال مؤسستين إيرانيتين تدعمان الإرهابالعراق: تصديق اعترافات «جزار داعش»الحريري: مليشيات إيران متورطة في قصف حلب بالكيماويمصر: إدراج 161 إخوانياً بقوائم الكيانات الإرهابيةاتفاق عسكري بين السودان ومصرهجوم على مركز ديني بمقديشوالمغرب تطلب من الجزائر موقفا حيال مبادرة الحوارمقتل 20 شرطياً في كمين.. وكابول تدرس تأجيل الانتخاباتماي تحذر: رفض «بريكست».. انقسام وعدم استقرارمواجهات بين مزارعي أصفهان وقوات القمع الإيرانية// يتبع //06:26ت م0003