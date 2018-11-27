عام / الصحف السعودية
الثلاثاء 1440/3/19 هـ الموافق 2018/11/27 م واس
الرياض 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين ورئيس النيجر يستعرضان آفاق التعاون وتطورات المنطقة
ملك البحرين وولي العهد يدشنان خط أنابيب النفط الجديد بتعاون سعودي - بحريني
ولي العهد يستعرض وسلمان بن حمد ورئيس الوزراء البحريني العلاقــــات الثنائية ومجمـل تطـورات المنطقـة
ولي العهد مبرقاً للملك حمد: سنعمل على تحقيق مصالح بلدينا وتعزيز الأمن والاستقرار
ولي العهد يصل إلى مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي في مقدمة مستقبليه
الجبير يبحث العلاقات الثنائية مع وزير الخارجية البحريني
المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجومين في الصومال وأفغانستان
مركز الملك سلمان يوزع مساعدات غذائية وإيوائية في محافظتي البيضاء والجوف اليمنيتين
متحدث التحالف: الحوثي يلغم البحار.. والجهود مستمرة لمفاوضات السلام
عفو رئاسي إماراتي يشمل البريطاني هيدجز
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال واعتقال عشرات الفلسطينيين في القدس
غريفيث يبحث مع الشرعية اليمنية ترتيبات مفاوضات السلام
مقتل 129 امرأة بنيران الميليشيا.. والانقلابيون يوقفون تراخيص منظمات مدنية
العراق يجمد أموال مؤسستين إيرانيتين تدعمان الإرهاب
العراق: تصديق اعترافات «جزار داعش»
الحريري: مليشيات إيران متورطة في قصف حلب بالكيماوي
مصر: إدراج 161 إخوانياً بقوائم الكيانات الإرهابية
اتفاق عسكري بين السودان ومصر
هجوم على مركز ديني بمقديشو
المغرب تطلب من الجزائر موقفا حيال مبادرة الحوار
مقتل 20 شرطياً في كمين.. وكابول تدرس تأجيل الانتخابات
ماي تحذر: رفض «بريكست».. انقسام وعدم استقرار
مواجهات بين مزارعي أصفهان وقوات القمع الإيرانية
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