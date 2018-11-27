وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.وقالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان (زيارات ولي العهد.. توحيد المواقف): لا شك أن زيارات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للدول العربية خلال الفترة الحالية، تحمل في طياتها الكثير من الملفات المهمة لصالح المنطقة، من النواحي الاقتصادية والسياسية والتنموية وحتى الأمنية.ورأت أن المراقبين الدوليين يتفقون على أن هذه الزيارات تأتي في وقت تمر به المنطقة العربية والإسلامية بمنعطفات غاية في الأهمية، تستدعي جلسات تشاورية مع الزعماء وقادة الحكومات لدعم استقرار الدول الصديقة، والتي تقودها المملكة العربية السعودية بكل اقتدار منذ عهد المؤسس وحتى الآن، لما لها من ثقل سياسي كبير تشكل على مر سنوات من الخبرة حتى كسبت الثقة استناداً إلى قوة قراراتها وصواب رأيها نحو توحيد الصف العربي والإسلامي ونبذ الفرقة والخلافات التي لا تأتي للمنطقة بخير.وخلصت إلى القول: الترحيب الدولي الذي يحظى به الأمير محمد بن سلمان، يعزز من قدرة المملكة على تعزيز العلاقات بين الدول الشقيقة في مختلف المجالات التي ترفع من مخزون الشعوب اقتصادياً عبر الاستثمارات المشتركة، فضلاً عن التباحث حول الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، والتنسيق بشأن تطورات الأوضاع مثل اليمن وليبيا وسورية وغيرها.// يتبع //06:28ت م0004