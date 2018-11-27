وفي موضوع آخر، كتبت صحيفة " الرياض " افتتاحيتها تحت عنوان (دعم بيئة العمل )، إذ قالت: تواصل رؤية 2030 تحقيق تطلعات القيادة والشعب، بطرق حديثة، وهمة ونشاط يبعثان على الأمل والتفاؤل، شمولية الرؤية، امتدت إلى جهات عدة، بهدف ترتيب الأوراق، وتحديد المنطلقات، ومن هذه الجهات المجلس الأعلى للقضاء، الذي أعلن بدء أعمال المحاكم العمالية في مناطق المملكة، وهي الخطوة التي كان يترقبها الجميع.وبينت : لا شك أن المحاكم العمالية في بلد كبير ومترامي الأطراف، مثل المملكة ويحتضن نحو 8 ملايين وافد.. ضرورة حتمية كان لا بد منها، لتعزيز استقرار سوق العمل السعودي، والمساهمة في إيجاد بيئة عمالية آمنة وجاذبة للعمال، سواء السعوديون أو الوافدون، ليس هذا فحسب، وإنما ستعمل على تحسين القطاع الاستثماري في المملكة، والارتقاء به، ليكون بيئة نموذجية جاذبة للاستثمارات، وهذا يتماشى تماماً مع رؤية المملكة 2030 الساعية نحو تأمين الملايين من فرص العمل لأبناء الوطن، ومثل هذه البيئة تحتاج إلى الاستقرار والأنظمة والقوانين، التي تحدد العلاقة بين العامل وصاحب العمل، حتى يعرف كل طرف ما له وما عليه من حقوق وواجبات.ورأت أن ما يميز الخطوة الجديدة للقطاع العدلي أنها تغطي تقريباً معظم مناطق المملكة، فيكفي أن مرحلتها الأولى فقط ستشهد افتتاح 7 محاكم عمالية في المدن الرئيسة، بالإضافة إلى 27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة، و9 دوائر عمالية للاستئناف في 6 محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة.. الأمر الذي يؤكد أن وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء حريصان تماماً على نجاح هذه النوعية من المحاكم، وتعزيز قدراتها وإمكاناتها من أجل حل القضايا العمالية العالقة، واضعة في الاعتبار أن العالم أجمع يراقب المملكة، ويتابع مراحل رؤية 2030 وما تحققه على أرض الواقع، لتحسن بيئة سوق العمل لدينا، خاصة أنها ستعمل بآلية رقمية بالكامل؛ الأمر الذي يعزز الشفافية والصدقية في تلك المحاكم، يضاف إلى ذلك الآلية الدقيقة التي سيتم بها اختيار القضاة المتخصصين في القضايا العمالية، وترتكز هذه الآلية على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.واختتمت بالقول: هذا المشهد مطمئن للغاية، ويؤكد لنا أنه خلال فترة وجيزة، سيكون لدينا سوق عمل نموذجي في كل شيء، وهذا كفيل بدعم الاقتصاد الوطني ونمو قطاعاته المختلفة، وكفيل أيضاً بجذب الاستثمارات الخارجية، التي كانت تترقب استكمال القوانين والأنظمة اللازمة، للعمل بشهية مفتوحة في المملكة.// انتهى //06:30ت م0005