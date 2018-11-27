وادي الدواسر 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسنظمت كلية الهندسة بوكالة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للفروع بوادي الدواسر، بالتعاون مع وحدة الأنشطة الطلابية والنادي الطلابي دورة " استراتيجيات صناعة النجاح " قدمها على مدى يومين عضو هيئة التدريس بالكلية الدكتور عرفه المنسي، تناول فيها أساليب وأدوات النجاح ومن أهمها فن إدارة الوقت، والتعرف على لغة الجسد، وتعلم فن الإقناع، وكيفية التعامل مع الخلافات ، والسيطرة على الغضب، وتعلم فن الإنصات.كما تضمنت تزويد المشاركين بالمعلومات اللازمة حول مفهوم التفكير الإيجابي وإكسابهم المهارات اللازمة لتطوير قدراتهم في التعامل بإيجابية مع أنفسهم والمحيط الذي يعيشون به من أجل تحسين ظروف حياتهم ومستقبلهم والإسهام في تطوير مجتمعاتهم، والتعرف على محاور أساسيات النجاح بقوة التحكم في الذات، وتقوية الثقة بالنفس، والنظر الإيجابي إلى النفس، والتحكم في المشاعر السلبية وتحولها إلى إيجابية، والأنماط التمثيلية للأشخاص، والألفة وكيفية تصنعها مع الاخرين والتخطيط والأهداف، والتحفيز الذاتي .// انتهى //08:36ت م0008