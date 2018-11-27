بيونس آيرس 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واس

رأس معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، أمس, اجتماع المجلس الأعلى لأمناء مركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد الثقافي الإسلامي في الأرجنتين والجمعية العمومية للمجلس، نيابة عن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس المجلس الأعلى لأمناء المركز الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ .

وأكد الدكتور السديري في كلمة ألقاها في مستهل الاجتماع أن المركز واجهة حضارية ثقافية تعكس حرص قيادة المملكة على التواصل مع العالم لنشر ثقافة التسامح ومنهج ووسطية الإسلام دين الرحمة والمحبة والسلام، موضحاً أن وزارة الشؤون الإسلامية تشرفت بالقيام على المراكز الإسلامية والثقافية بالعالم وحملت على عاتقها رسالة قادة المملكة في بيان منهجها القائم على تصدير الإسلام الوسطي والوقوف بوجه الجماعات المتطرفة ونشر قيم التعايش السلمي بين أتباع الحضارات.

ودعا معاليه الأعضاء إلى القيام بدورهم المنوط بهم في حمل رسالة المركز المنبثقة من رسالة المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين، بالعالم مع الأقليات المسلمة في أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي والمجتمعات غير المسلمة لنشر رسالة السلام والمحبة والتسامح والتعايش المجتمعي.

وسأل الدكتور توفيق السديري في ختام كلمته الله أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لكل خير، وأن يبارك في جهود العاملين بالمركز لما فيه الخير والسداد والقيام بواجب الدعوة إلى الله وفق منهج الوسطية والاعتدال.

إثر ذلك استعرض الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للمطبوعات والبحث العلمي عبدالعزيز بن محمد الحمدان، ومدير الجامعات والجمعيات الإسلامية بالوزارة علي بن عبدالله الزغيبي، وأمين عام المجلس مدير مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي بمدينة بيونس آيروس علي بن عوضة الشمراني، وعدد من أعضاء المجلس، التقرير الخاص بالأنشطة الدعوية والثقافية والإعلامية وأعمال الصيانة والزيارات، والميزانية العامة خلال السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2017م ، ونشاط المدرسة.

وناقش المجلس عدداَ من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله أبرزها, آلية الصيانة العامة للمركز، واحتياج المدرسة لزيادة فتح فصول دراسة نظراً لزيادة الإقبال على المدرسة، واحتياجات المركز لموظفين إداريين، إضافة إلى الدعوة إلى عقد الاجتماع العام العادي للأعضاء، وما يستجد من أعمال.

فيما اطلع المجلس على التقرير الخاص بالعمل والميزانية العامة خلال السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2017م ، وتدارس النشاط الإداري للسادة أعضاء المجلس الأعلى للأمناء، وما تم حيال توصيات المجلس في الاجتماع السابق.

وقرر المجلس اعتماد عدد من العضويات، وتعيين أعضاء جدد في المجلس الأعلى للأمناء لعام 2019 م، إضافة إلى إقرار عدد من التوصيات في إطار رسالة المركز لخدمة الجالية المسلمة والمجتمع في الأرجنتين وأمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي، ونشر ثقافة التسامح والوسطية والاعتدال.

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