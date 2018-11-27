حائل 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واستواصل إدارة نشاط الطالبات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل عقد الدورات التدريبية المكثفة للطالبات المتأهلات على المستوى المحلي في مشروع " أولمبياد العلوم والرياضيات للمرحلة الثانوية " استعدادًا للتصفية النهائية على مستوى المملكة.وأوضحت مديرة إدارة نشاط الطالبات بتعليم حائل بدرية الطويهر أنّ الدورات تهدف إلى تدريب وتأهيل الطالبات للمنافسة في مشروع الأولمبياد على مستوى المملكة، مشيرةً إلى أنه تم خلال هذا الأسبوع عقد دورة (أولمبياد الفيزياء) في المتوسطة الثانية, ودورة( أولمبياد الكيمياء) في الثانوية السابعة عشرة، مشيدة بجهود منسقة المشروع وقائدات المدارس والمدربات.// انتهى //09:16ت م0011