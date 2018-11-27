الرياض 19 ربيع الأول 1440هـ الموافق 27 نوفمبر 2018م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس ايلير ميتا رئيس جمهورية ألبانيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية ألبانيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.// انتهى //09:38ت م0015