عام / سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية ألبانيا بذكرى استقلال بلاده
الثلاثاء 1440/3/19 هـ الموافق 2018/11/27 م واس
الرياض 19 ربيع الأول 1440هـ الموافق 27 نوفمبر 2018م واس
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس ايلير ميتا رئيس جمهورية ألبانيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.
وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية ألبانيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
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