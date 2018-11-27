الرياض 19 ربيع الأول 1440هـ الموافق 27 نوفمبر 2018م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس ايلير ميتا رئيس جمهورية ألبانيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية ألبانيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //09:38ت م0016