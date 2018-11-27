الرياض 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسنَظّمت الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار" أمس، مبادرة توعوية تثقيفية تحت شعار "ما عنكم غناة"، لاستشعار المجتمع أهمية مساندة كبار السن وتوقيرهم.ونُفِّذتْ "المبادرة" بالتعاون مع فريق "رواية عطاء التطوعي"، في كلاً من "بانوراما مول، وسلام مول"، وذلك ضمن مبادرات "وقار" المجتمعية، إذ تلخّصت المشاركة بركنٍ توعويٍ تثقيفيٍ للزوار، وتذكيرهم بأهمية رعاية من لديهم من كبار السن، وألا تبعدهم مشاغل الحياة عنهم وعن رعايتهم والاهتمام بهم، إلى جانب تخصيص ركن لفحص السكر والضغط لكبار السن والزائرين، والتوعية الصحية والنفسية بمرحلة التقاعد وما بعدها من مراحل عمرية.واستعرضت "الجمعية" في مبادرتها لمحة عامة عن الخدمات الالكترونية الحكومية المُقدّمة لفئة كبار السن، إضافة لتوزيع منشورات تحوي عبارات تثقيفية للمجتمع عن كيفية التعامل مع هذه الفئة الغالية؛ وهدايا مقدّمة للزوار.وسَعت "وقار" من خلال هذه المبادرة إلى مساندة كبار السن ودعم حقوقهم والمساعدة في رعايتهم، ورفع مستوى الاهتمام بمكانتهم ودورهم بالمجتمع.وقدمت جمعية "وقار" شكرها إلى إدارة المراكز التجارية المستضيفة، لإتاحة الفرصة لتنفيذ مثـل هذه المبادرات المجتمعية، وإلى فريق "رواية عطاء التطوعي" بقيادة رئيسة "فهد العنزي" على جميل المبادرة الإنسانية، وقيامهم بالدور والمسؤولية المجتمعية تجاه أفراد المجتمع من خلال المبادرات والحملات الإنسانية والاجتماعية والثقافية التي تمد جسور التواصل بين كبار السن وأفراد المجتمع.// انتهى //09:42ت م0017