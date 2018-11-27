اجتماعي / نسائية جمعية مضر تنظم ورشة عمل بعنوان "إدارة الوقت طريق للنجاح" غداً
الثلاثاء 1440/3/19 هـ الموافق 2018/11/27 م واس
الدمام 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واس
تنظم اللجنة النسائية بجمعية مضر الخيرية بالقديح في محافظة القطيف غداً، ورشة عمل للسيدات بعنوان "إدارة الوقت طريق للنجاح" ، بمقر اللجنة النسائية بالقديح .
وتتضمن الورشة حول عدة محاور هي: مفهوم إدارة الوقت، ومهارة إدارة الوقت، والخطوات الست لتنظيم الوقت، والعوامل المؤثرة في ضياع الوقت، وأسباب ضياع الوقت، وقوانين الوقت، وعلاج الكسل النهائي وتضييع الوقت.
// انتهى //
10:35ت م
0026