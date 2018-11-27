الدمام 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واستنظم اللجنة النسائية بجمعية مضر الخيرية بالقديح في محافظة القطيف غداً، ورشة عمل للسيدات بعنوان "إدارة الوقت طريق للنجاح" ، بمقر اللجنة النسائية بالقديح .وتتضمن الورشة حول عدة محاور هي: مفهوم إدارة الوقت، ومهارة إدارة الوقت، والخطوات الست لتنظيم الوقت، والعوامل المؤثرة في ضياع الوقت، وأسباب ضياع الوقت، وقوانين الوقت، وعلاج الكسل النهائي وتضييع الوقت.// انتهى //10:35ت م0026