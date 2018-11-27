مكة المكرمة 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسنفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بلدية الشوقية الفرعية اليوم، حملة تفتيشية مشتركة مع إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة وإدارة الدوريات الأمنية ومساندة الإدارة العامة للنظافة على المحلات التجارية والغذائية المخالفة بحي الزهور العشوائي بالعاصمة المقدسة.وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس عمر المالكي، أن البلدية ضبطت وأتلفت ما يقارب (٢) طن من المواد الغذائية المتنوعة الفاسدة الغير صالحة للاستخدام الآدمي مجهولة المصدر، وكذلك مصادرة عدد (٣٣) أسطوانة غاز وعدد (٦) مكائن خياطة وعدد (٢) مكائن تطريز وعدد (٥) جوالات وعدد (٥٠) طاقة قماش ومجموعة من المصادرات المتنوعة، التي تم نقلها لمستودع البلدية، كما تم القبض على عدد (٣٤) عامل مخالف لأنظمة العمل ممن يديرون هذه المحلات العشوائية حيث تم تسليمهم لإدارة الضبط الإداري بحكم الاختصاص لاتخاذ الإجراءات النظامية.وأكد المالكي حرص الأمانة على أعمال الرقابة الميدانية وخاصة في الأحياء العشوائية مع إيقاع العقوبات النظامية بحق المخالفين ومنع العمالة الأجنبية المخالفة من ممارسة بيع المواد الغذائية والمتاجرة بصورة غير نظامية والقضاء على الممارسات الغير صحية واتخاذ كافة التدابير الوقائية من أجل بيئة صحية آمنة.// انتهى //10:36ت م0027