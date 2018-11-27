الرياض 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسغادر فخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر، الرياض اليوم متوجهاً إلى المدينة المنورة.‏‎ وكان في وداع فخامته بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر تركي بن ناجي العلي، وسفير جمهورية النيجر لدى المملكة عمرو آمادوسونر اي، ومندوب عن المراسم الملكية.// انتهى //10:38ت م0028