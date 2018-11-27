عام / رئيس النيجر ‏يغادر الرياض متوجهاً للمدينة المنورة

الثلاثاء 1440/3/19 هـ الموافق 2018/11/27 م واس
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الرياض 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واس
غادر فخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر، الرياض اليوم متوجهاً إلى المدينة المنورة.
‏‎ وكان في وداع فخامته بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر تركي بن ناجي العلي، وسفير جمهورية النيجر لدى المملكة عمرو آمادوسونر اي، ومندوب عن المراسم الملكية.
// انتهى //
10:38ت م
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