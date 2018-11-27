لندن 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسأكّد مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن اتفاق مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي يسمح لها بتوقيع اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة.وأوضحت متحدثة باسم مكتب رئيسة الوزراء أن الإعلان السياسي الذي تم الاتفاق عليه مع الاتحاد الأوروبي واضح للغاية، وسيجعل لبريطانيا سياسة تجارية مستقلة؛ تخوّلها توقيع اتفاقيات تجارية مع دول العالم، ومن بينها الولايات المتحدة".وأضافت أنّ بريطانيا تسعى بالفعل لاتفاق طموح مع الولايات المتحدة من خلال مجموعات العمل المشتركة بين البلدين، التي اجتمعت خمس مرات إلى الآن.// انتهى //10:56ت م0031