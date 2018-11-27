بغداد 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بإعلان رئاسة مجلس النواب تأجيل جلسته التي كان مقررًا عقدها أمس الاثنين إلى الأسبوع المقبل, بسبب عدم توصل الكتل السياسية إلى اتفاق بشأن الحقائب الوزارية الشاغرة, لاسيما حقيبتا وزارتي الداخلية والدفاع.وتوقعت أن يتضمن جدول أعمال الجلسة القادمة لمجلس النواب المقرر عقدها الثلاثاء المقبل التصويت على ماتبقى من أسماء الذين سيشغلون المقاعد الوزارية المتبقية في التشكيلة الحكومية وعددها ثمان مقاعد.وتناولت صحف اليوم المباحثات الجارية بين مجلس النواب وبين مجلس المفوضية العليا للانتخابات مناقشة ودراسة التعديلات على قانون انتخابات مجالس المحافظات.وتطرقت إلى إجراءات الحكومة تعويض النازحين العائدين إلى مناطق سكنهم من أجل بناء منازلهم المدمرة, مشيرة في هذا المجال إلى وجود خطة لإفراغ جميع المخيمات من النازحين بعد إعادة أعمار مساكنهم لاسيما مدينة الموصل.// انتهى //10:59ت م0032