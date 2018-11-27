الرياض 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض معرضا توعوياً بعنوان " الأسرة ومرض السكرى " ،تفعيلاً لليوم العالمي للسكري بمشاركة عدد من الجهات الحكومية منها وزارة الصحة.وتضمن المعرض فعاليات تثقيفية بالمرض وطرق الوقاية والتعامل معه في حال الإصابة، إضافة إلى فحص عن نسبة السكر وقياس ضغط الدم وغيرها من المؤشرات الحيوية للزوار الراغبين والاسترشاد بتعليمات الأطباء التي تحث على الاهتمام بممارسة الرياضة والغذاء الصحي المناسب والحمية للمحافظة على الوزن .// انتهى //11:09ت م0035