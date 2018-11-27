بيروت 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم نبأ استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لدى وصوله أمس، إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية.وفي الشأن المحلي، سلطت الضوء على حكومة لبنان المنتظرة التي تعاني من أزمات متتالية في غياب تشكيلة وزارية للبلاد.ورصدت صحف الثلاثاء، حملة الإعتقالات التعسفية التي نفذتها قوات الاحتلال الاسرائيلية وطالت عشرات الفلسطينيين في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين .وأشارت إلى إحاطة البعثة الأممية للدعم في ليبيا، المجتمع الدولي والسفارات في مقريها بطرابلس وتونس لبحث الوضع المتدهور في الجنوب الليبي.وتطرقت إلى جلسة البرلمان العراقي المرتقبة لإكمال التصويت على الحقائب الشاغرة وسط احتدام الصراع حول أسماء مرشحي الوزارات الأمنية التي تحول دون استكمال التشكيلة الوزراية في البلاد .كما تناقلت صحف لبنان، إعلان وزارة الدفاع البريطانية أمس، مواصلة سلاح الجو الملكي البريطاني استهداف عدد من مواقع تنظيم داعش الإرهابي في سوريا خلال الشهر الحالي.// انتهى //11:10ت م0036