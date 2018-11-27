حائل 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسعقدت اللجنة الفرعية للدفاع المدني بمحافظة السليمي بمنطقة حائل أمس، اجتماعاً برئاسة محافظ السليمي محمد بن مطلق القنون، بحضور مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة الرائد خالد غازي المخلفي، ومدراء الجهات الحكومية.وتناول الاجتماع ما تم اتخاذه من تدابير لمواجهة السيول والحد من أضرارها، كما استعرض أخطار الآبار المهملة ورفع مستوى السلامة وتحقيق الحماية في المنشآت.// انتهى //11:18ت م0037