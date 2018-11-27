الإحساء 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق27 نوفمبر 2018 م واسأقامت الكلية التقنية بالأحساء اليوم، برنامج ربط الخريجين المتميزين الذين حققوا نجاحات في حياتهم العملية، وذلك لتكريمهم، ونقل تجربتهم المتميزة للمتدربين الحاليين في الكلية.وأوضح المشرف على المبادرة رئيس قسم تقنية الحاسب الآلي المهندس محمد بن خالد الشريدي أن الهدف من المبادرة نقل تجربة النجاح من الجيل السابق إلى الجيل اللاحق وتحفيز المتدربين، في مجالات دراستهم السابقة كمتدربين في الكلية وكيفية تميزهم، وتجربتهم في البحث عن وظيفة، والتميز في العمل والسلوك المطلوب.// انتهى //11:24ت م0039