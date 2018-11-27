المدينة المنورة 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق27 نوفمبر 2018 م واسوصل فخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر إلى المدينة المنورة اليوم.وقد كان في استقبال فخامته لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة, صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، ومدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء عبدالهادي بن درهم الشهراني, وقائد المنطقة اللواء ركن فهد بن سعود الجهني, ومدير إدارة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي المهندس محمد أبو داوود, ومندوباً من المراسم الملكية بالمنطقة, وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.// انتهى //12:33ت م0061