جدة 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسنظمت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة على مدى اليومين الماضيين، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة, حملة توعية بمجمع هيفاء مول قدمت خلالها العديد من الاستشارات الأسرية لمختلف شرائح المجتمع.وبين رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس فيصل السمنودي, أن إقامة مثل هذه الفعاليات تأتي ضمن اهتمام الجمعية بتفعيل مشاركتها المجتمعية والإسهام في تفعيل الأيام العالمية للأسرة والمجتمع ونشر ثقافة تلقي الاستشارات الأسرية من الجهات المتخصصة, وهو ما يعد جزءً أساسياً من أهداف الجمعية في توعية و تنمية القيم الأسرية.يذكر أن جمعية "المودة " تقدم خدماتها للمستفيدين على مدى 13 ساعة يومياً ، إضافةً إلى الحجوزات الاستشارية مجاناً عبر الرقم الموحد لخدمة العملاء 920001426، وخدمة الاستشارات الهاتفية عبر الرقم 920001421, وكذلك الاستشارات الإلكترونية والتسجيل في الدورات التدريبية وتحميل البحوث والدراسات الأسرية لطلاب الدراسات العليا والباحثين عبر موقعها الإلكتروني www.almawaddah.org.sa.// انتهى //12:34ت م0062