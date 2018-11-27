جيزان 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسنظم فريق النخبة التطوعي التابع لجمعية رواد للعمل التطوعي بجازان اليوم، دورة تدريبية بعنوان " أساسيات المتطوع الناشئ", وذلك بمدرسة دحيقة المتوسطة والثانوية للبنين بمدينة جيزان.وهدفت الدورة التي قدمها المدرب خالد بن عبدالعزيز العارضي, إلى تعريف الشباب والمجتمع بالمبادئ الأساسية للعمل التطوع، إضافةً إلى إتاحة الفرصة للمشاركين لتعزيز معرفتهم ومهاراتهم في العمل التطوعي وخدمة المجتمع.وحظيت الدورة بتفاعل واقبال كبير من قبل الطلاب.// انتهى //12:38ت م0064