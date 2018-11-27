الرياض 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسوقع صندوق التنمية الصناعية السعودي أمس، مع أرامكو السعودية، مذكرة تفاهم تهدف لدعم القطاع الصناعي ودعم المستثمرين في توطين السلع والخدمات، بهدف زيادة المحتوى المحلّي بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.ووّقع الاتفاقية، مساعد المدير العام للائتمان والأعمال بالصندوق عادل السحيمي، ونائب رئيس أرامكو للمشتريات وإدارة سلسلة التوريد محمد الشمري، وذلك خلال فعاليات منتدى اكتفاء 2018م.يذكر أن صندوق التنمية الصناعية السعودي يشارك حالياً في فعاليات منتدى اكتفاء 2018، الذي تنظمه أرامكو في مركز الظهران الدولي "الظهران أكسبو" في مدينة الدمام يوميّ 26 و 27 نوفمبر 2018 ، ويستهدف توطين 70% من الإنفاق في سلسلة التوريد بحلول عام 2021م.وتأتي مشاركة الصندوق الصناعي لعرض أحدث المنتجات والبرامج التمويلية الجديدة التي تهم المستثمرين في القطاع الصناعي في المملكة.وأطلق الصندوق الصناعي 40 مبادرة لقيادة التحول الصناعي، من بينها عدد من المنتجات والبرامج التمويلية الجديدة لتلبي احتياجات المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية منها برنامج آفاق لدعم وتمكين المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة وبرنامجيّ "تمويل تحسين كفاءة الطاقة " و " تمويل التحول الرقمي" وتهدف هذه البرامج إلى دعم قاعدة التصنيع الحالية لتحسين كفاءة الطاقة وتخفيض التكلفة وتحسين الإنتاجية.// انتهى //12:40ت م0065