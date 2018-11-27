الجزائر 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسركزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم على بدء أعمال المنتدى الدولي حول التصدي للإرهاب بالعاصمة الجزائرية بحضور قرابة 100 خبير في مجال الوقاية ومحاربة الإرهاب والتطرف لبحث التعاون الشرطي بين بلدان غرب إفريقيا.وأخبرت عن تثمين أمين عام مجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي سعيد مقدم، ترحيب المنظمات الإقليمية والعربية لمقترح الجزائر بعقد اجتماع لوزراء خارجية المغرب العربي بهدف إحياء الاتحاد.دوليا أنبأت عن التصعيد في الأزمة بين روسيا وجارتها أوكرانيا إثر احتجاز البحرية الروسية ثلاث سفن عسكرية أوكرانية في مضيق كيرتش، وواصلت رصد تحركات أصحاب "السترات الصفراء" المحتجين على السياسة الاقتصادية في فرنسا.وفي شأن آخر نقلت تأكيد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، على صعوبة مهمة إقناع نواب برلمان بلادها، بجدوى اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد موافقة هذا الأخير عليه.وفي سياق تقارير دولية أخرى، تحدثت صحف الجزائر عن تخلي 1500 مسلح في مالي عن أسلحتهم بعد أسبوعين من إطلاق عملية نزع السلاح والعفو، ومصرع 22 شرطيًا أفغانيًا في كمين نفذته حركة طالبان في ولاية فرح غرب أفغانستان.// انتهى //12:41ت م0067