سكاكا 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسدشنت اليوم بمبني الإشراف بتعليم سكاكا " مبادرة زراعة شجرة الزيتون في المرافق التعليمية "،الهادفة إلى زراعة هذه الشجرة في مرافق التعليم في مدارس البنات بمنطقة الجوف .وبينت مساعدة مدير عام التعليم بمنطقة الجوف للشؤون التعلمية الدكتورة جميله بنت كساب الشائع، خلال التدشين بحضور قائدة فريق الجود التطوعي النسائي بتول بنت عايد الرويلي،أن هذه المبادرة تهدف إلى غرس روح المشاركة المجتمعية ونشر ثقافة التشجير والحفاظ على الأشجار والممتلكات العامة، وزيادة الرقعة الخضراء بالمنطقة.وأضافت أن هذه الخطوة تأتي وفق خطة عمل فريق الجود التطوعي ومبادراته لبرامج معالجة وتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة بالمنطقة.يذكر أن لجنة المتطوعات بالفريق تقوم بتنسيق المشاركات حسب خطط عمل معدة مسبقاً لتفعيل أدوارها بالشكل المطلوب.// انتهى //12:41ت م0068