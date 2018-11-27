رام الله 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر استشهاد فلسطيني من مخيم الدهيشة برصاص الاحتلال.وسلطت الضوء على اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 18 فلسطينياً من الضفة الغربية.وتحدثت عن تعهد رئيس جمهورية التشيك ميلوش زيمان،بنقل سفارة بلاده إلى القدس.وأولت اهتمامًا بإعلان مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية نبيل شعث، أن الرئيس محمود عباس سيزور إيطاليا بداية ديسمبر المقبل لإجراء مباحثات سياسية.ونشرت رفض السلطات الإسرائيلية، الاستئناف المقدّم ضد تمديد اعتقال محافظ القدس عدنان غيث، وبهذا القرار يبقى غيث معتقلاً حتى يوم الخميس المقبل.//انتهى//12:44ت م0070