ينبع 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق27 نوفمبر 2018 م واسترأس محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي اليوم, بصالة الاجتماعات بالمحافظة, اجتماعا بشأن وضع ألية عمل لتنفيذ المقترحات المتعلقة بحماية الغطاء النباتي, وذلك بحضور وكيل محافظ ينبع عايض بن سعيد أل مشيط و الجهات ذات العلاقة وفريق الديوانية التطوعي.وفي بداية الاجتماع رحب المحافظ بالحضور, مؤكداً أهمية تبني المحافظة لمشاريع تعنى بالحفاظ على الأشجار والغابات والاودية الطبيعية تلى ذلك طرح بعض الأفكار حيال البدء بحماية وتشجير بعض المناطق البرية بالمحافظة.// انتهى //12:46ت م0071