تبوك 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسعقدت اللجنة الفرعية للدفاع المدني بمحافظة تيماء، أمس اجتماعها السنوي برئاسة محافظ تيماء سعد السديري، وبحضور كافة أعضاء اللجنة.وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المطروحة على جدول الاجتماع, واتخاذ التوصيات اللازمة نحوها، كما تمت مناقشة الاستعدادات من قِبل كافة الجهات المعنية في محافظة تيماء والمراكز التابعة لها لموسم الأمطار القادم.من جهته أكد المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز الشمري، أن الهدف من اجتماع اللجنة هو تنسيق الجهود بين كافة أعضاء اللجنة للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات من كافة المخاطر وقياس مدى الجاهزية لكافة القطاعات المعنية بهذا الشأن.// انتهى //12:53ت م0074