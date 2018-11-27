الرياض 19 ربيع الأول 1440هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسبحث وزير الخارجية اليمني خالد اليماني اليوم مع السفير الامريكي لدى اليمن ماثيو تولر جهود المبعوث الأممي لعقد جولة مشاورات سلام جديدة في ديسمبر القادم.وأكد وزير الخارجية اليمني في اللقاء أن حكومة بلاده تتعامل بإيجابية مع دعوة المبعوث الأممي سعياً منها لإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني وحقناً للدماء, مشيراً إلى أن جهود الحكومة اليمنية تصطدم بتعنت المليشيا الانقلابية وتمسكها بالحرب ورفضها للسلام.وشدد اليماني على ضرورة أن يمارس المجتمع الدولي مزيداً من الضغوط على المليشيا الانقلابية للانصياع للسلام والاستجابة لمتطلباته, لافتاً إلى أن الحكومة تعمل حاليًا في كافة المؤسسات من العاصمة المؤقتة عدن بوتيرة عالية لتحسين الأوضاع وتقديم الخدمات للمواطنين.من جانبه أكد السفير الأمريكي موقف الحكومة الأمريكية الداعم للتسوية السياسية في اليمن انطلاقًا من المرجعيات الثلاث المتوافق عليها.// انتهى //14:09ت م0107