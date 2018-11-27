الباحة 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق27 نوفمبر 2018 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم، حفل ملتقى الجهات الخيرية بالمنطقة، الذي ينظمه فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالباحة، تحت عنوان "وفق عمل تنموي متميز في منطقة الباحة"، وذلك في فندق سويس انترناشيونال بمحافظة بلجرشي.وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القران الكريم ،ثم ألقى مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة شايق بن محمد الشايق كلمة رحب فيها بسمو أمير الباحة والحضور، مقدماً شكره لسموه على رعاية للحفل ودعمه لمختلف الفعاليات والأنشطة التي ينفذها فرع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية واهتمامه ببرامج العمل الخيري بالمنطقة.وبين أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تهدف من عقد ملتقى القطاعات الخيرية بالمنطقة إلى توضيح مبادرات واستراتيجيات الوزارة المنفذة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن برنامج هذا الملتقى تضمن التركيز على حوكمة الجمعيات الأهلية وتمكين العمل التطوعي وتطوير قدرات ومهارات العاملين به، وتطور أساليبه.وأضاف الشايق أن فرع الوزارة بالمنطقة يشرف على 62 جمعية أهلية ومتخصصة ولجان تنمية، منوهاً بما تم توقيعه من شركات واتفاقيات مع عدد من الجهات الحكومية بالمنطقة تهدف إلى تطوير وخدمة العمل التطوعي الخيري بالمنطقة.بعدها تلا رئيس جمعية معين بالباحة الدكتور عبدالهادي بن احمد الغامدي توصيات الملتقى التي جاء من أهمها إطلاق حملة إعلامية تحمل مبادرة العمل التطوعي بين الجهات الخيرية والحكومية والخاصة والمانحة والمستفيدين لتحقيق شراكة فاعلة ومؤثرة، وتكوين لجنة تنسيقية للجهات الخيرية بمنطقة الباحة ولجان تنسيقية فرعية بكل محافظات المنطقة ومراكزها لتحقيق استراتيجية الوزارة في العمل التطوعي.وبين أن الملتقى أوصى كذلك بتفعيل الشراكة بين الجهات الخيرية وبين الجهات الحكومية والقطاع لخاص والجهات المانحة بما يحقق تطوير الأداء المؤسسي ورفع مستوى الخدمة المقدمة وتبادل الخبرات وتدريب العاملين، والاستمرار في عقد ملتقى للجهات الخيرية بمنطقة الباحة سنوياً, وتنظيم ملتقيات تخصصية في المجالات المتنوعة للعمل الخير، والرفع إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمقترح زيادة الدعم السنوي لمخصصات الجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية، إلى جانب التأكيد على إقامة العديد من الدورات والورش التدريبية التطويرية لجميع جهات القطاع الخيري بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.بعد ذلك شهد سمو الأمير حسام بن سعود توقيع خمس اتفاقيات بين فرع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويمثلها مدير الفرع شايق الشايق، وجامعة الباحة ويمثلها معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، والغرف التجارية الصناعية بالباحة التي مثلها رئيس مجلس الإدارة صالح علي آل محفوظ، وفرع وزارة الشئون الإسلامية و الدعوة و الإرشاد بمنطقة الباحة ويمثلها مدير الفرع الدكتور مطلق بن بجاد القحطاني، ومديرية الشؤون الصحية بالمنطقة التي مثلها عثمان الغامدي، فيما عقدة الاتفاقية الخامسة مع إدارة التعليم بالباحة ومثلها مديرها الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، إضافة إلى توقيع اتفاقية اقراض المشاريع المتناهية الصغر بين بنك التنمية الاجتماعية ويمثلها علي صالح عباس وجمعية البر الأهلية ببلجرشي ويمثلها الأمين العام علي احمد الرفيدي، وبين جمعية البر الأهلية وجمعية واعي.ونصت تلك الاتفاقيات بين فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات الموقع معها على تحقيق مبدأ التعاون والإسهام في توعية المجتمع وحمايته من الأفكار المنحرفة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، وتحدد هذه الاتفاقيات الأسس والشروط والأحكام التي تحكم العلاقة في التعاون بين الطرفين، في تبادل الخدمات لخدمة المجتمع في مجال تنمية القطاع الخيري في إطار التعاون المتبادل بين الطرفين، حسب مهام و مسئوليات كل منهما.وفِي ختام الحفل كرم سمو أمير الباحة الجهات المنظمة والداعمة والمشاركين في الملتقى، فيما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.حضر الحفل معالي مدير جامعة الباحة ووكيل إمارة الباحة المساعد للشؤون التنموية صالح بن محمد القلطي ونائب مدير شرطة المنطقة العميد وليد بن حمزة الحربي ومسؤولي الجمعيات الخيرية وعدد من المسؤولين في المنطقة والمشاركين في الملتقى.// انتهى //14:09ت م0108