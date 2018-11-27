تبوك 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسيقيم مكتب الهيئة العامة للرياضة بتبوك بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، الجمعة القادمة فعالية "رياضة المشي" ، وتستهدف الأفراد والعائلات من مختلف شرائح المجتمع .وأوضح مدير المكتب سعود العنزي، أن الفعالية تأتي ضمن فعاليات اليوم العالمي للمشي, وتهدف إلى تشجيع ممارسة رياضة المشي ونشرها بين أوساط المجتمع ليكون مجتمع صحي وحيوي، مبيناً أن الفعالية تشمل المشي لمسافة 6 كم تبدأ من المدينة الرياضية بتجاه جامعة الأمير فهد بن سلطان والعودة للمدينة الرياضية.وأشار إلى وجود مسار خاص للرجال ومسار للنساء بالإضافة إلى وجود مركز فحص طبي للفئتين ، مؤكدا أن الفعالية تأتي ضمن برامج الهيئة العامة للرياضة لرفع معدل ممارسة الرياضة لدي المواطنين من 13 في المائة إلى 40 في المائة وفقا لبرنامج جودة الحياة ضمن رؤية المملكة 2030 .// انتهى //14:09ت م0110