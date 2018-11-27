نيروبي 19 ربيع الأول 1440هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسالتقى وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية اليمنية الدكتور منصور بجاش اليوم، نائب وزير الخارجية الكيني ابابو تيراه، على هامش مشاركته في مؤتمر الاقتصاد الأزرق المستدام في العاصمة الكينية نيروبي.ولفت المسؤول اليمني خلال اللقاء إلى تطورات العملية السياسية في اليمن، والآثار المدمرة المترتبة على انقلاب مليشيات الحوثي المدعومة من إيران, على الدولة وتطلعات الشعب اليمني، وانتهاكاتها لحقوق المدنيين ومصادرتها ونهبها لثروة الأمة لصالح مشروع طائفي تدعمه إيران، يهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة.وأشار بجاش إلى أن الآثار المترتبة عن انقلاب المليشيا امتدت لتشمل ممرات التجارة العالمية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، وهو فضاء مشترك بين اليمن ودول القرن الإفريقي وشرق إفريقيا بشكل عام وكينيا بشكل خاص، مؤكداً التزام الحكومة اليمنية بتحقيق السلام واستعادة الدولة بناءً على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها داخلياً وإقليمياً ودولياً.من جهته أعرب نائب وزير الخارجية الكيني عن استعداد بلاده لتطوير العلاقات وإيجاد آليات عملية لتأسيس شراكة متميزة بين البلدين في مختلف الجوانب،لمواجهة مختلف التحديات، خاصة تهديدات التطرف والإرهاب.// انتهى //14:10ت م0111