الرياض 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واستنطلق غدًا مباريات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز للشباب لكرة القدم تحت 19 عامًا، بمباراة واحدة تجمع الرائد والأهلي.ويحل الأهلي ضيفًا على الرائد في المباراة المقرر لها أن تُقام على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، وسيدخل الرائد المباراة ولديه نقطة واحدة في المركز الثالث عشر، فيما يدخل الأهلي اللقاء وهو في المركز التاسع برصيد 4 نقاط.وتُستكمل مباريات الجولة بعد غدٍ الخميس، بست مباريات تجمع القادسية والنصر، أحد والطائي، الفتح والهلال، التعاون والوحدة، الأنصار والشباب، الاتفاق والاتحاد.وسيُلاقي القادسية نظيره النصر على ملعب نادي القادسية، وسيدخل أصحاب الارض المباراة وهم في المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط، فيما يحتل النصر صدارة الترتيب برصيد 12 نقطة، ويواجه أحد فريق الطائي، على ملعب الأول وأمام جماهيره، ويحتل الضيوف في هذه المباراة المركز السادس برصيد 6 نقاط، فيما يحتل أحد المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط.ويُقابل الفتح نظيره الهلال على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي، ويملك الهلال 9 نقاط بالمركز الثالث، والفتح بالمركز الرابع عشر بدون أي رصيد من النقاط ، فيما يحل الوحدة ضيفًا على التعاون، ويدخل التعاون المباراة وهو في المركز السابع برصيد 6 نقاط، فيما يملك الوحدة 5 نقاط في المركز الثامن.ويواجه الأنصار صاحب المركز الخامس برصيد 8 نقاط نظيره الشباب صاحب المركز الثاني برصيد 9 نقاط على ملعب الأول وأمام جماهيره ، ويستضيف الاتفاق صاحب المركز العاشر برصيد 4 نقاط نظيره الاتحاد صاحب المركز الرابع برصيد 8 نقاط على ملعب نادي الاتفاق.// انتهى //14:10ت م0112